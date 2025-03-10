أردوغان: نرفض النزعات الطائفية وندعم استقرار سوريا

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده لأي نزاعات أو نزعات طائفية في سوريا، مشددًا على أن من يحاول بث الفتنة في البلاد "لن ينجح في مخططاته".

وفي تصريحات له، أشار أردوغان إلى أن العديد من الأطراف حاولت تصدير الفتنة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الـ14 الماضية إلى تركيا، إلا أن أنقرة تصدت لهذه المحاولات بحزم.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تدعم سوريا في مساعيها للانتقال إلى حالة من الاستقرار، مشددًا على أن تركيا تنظر إلى جميع شعوب المنطقة باحترام، بغض النظر عن العرق أو الدين.

كما أشار أردوغان إلى أن سوريا شهدت مؤخرًا هجمات نفذتها "فلول النظام السابق"، بهدف إشعال اشتباكات طائفية، لكنه أوضح أن تصريحات الرئيس السوري المعتدلة تؤكد أن كل من خرج عن القانون ستتم محاسبته.

وأضاف أن التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية أسهم بشكل كبير في السيطرة على الأحداث، لكنه شدد على أن الوضع لا يزال حساسًا، ما يستدعي استمرار الجهود لضمان عدم تجدد الاضطرابات.