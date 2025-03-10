إعلان

أردوغان: نرفض النزعات الطائفية وندعم استقرار سوريا

05:53 م الإثنين 10 مارس 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده لأي نزاعات أو نزعات طائفية في سوريا، مشددًا على أن من يحاول بث الفتنة في البلاد "لن ينجح في مخططاته".

وفي تصريحات له، أشار أردوغان إلى أن العديد من الأطراف حاولت تصدير الفتنة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الـ14 الماضية إلى تركيا، إلا أن أنقرة تصدت لهذه المحاولات بحزم.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تدعم سوريا في مساعيها للانتقال إلى حالة من الاستقرار، مشددًا على أن تركيا تنظر إلى جميع شعوب المنطقة باحترام، بغض النظر عن العرق أو الدين.

كما أشار أردوغان إلى أن سوريا شهدت مؤخرًا هجمات نفذتها "فلول النظام السابق"، بهدف إشعال اشتباكات طائفية، لكنه أوضح أن تصريحات الرئيس السوري المعتدلة تؤكد أن كل من خرج عن القانون ستتم محاسبته.

وأضاف أن التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية أسهم بشكل كبير في السيطرة على الأحداث، لكنه شدد على أن الوضع لا يزال حساسًا، ما يستدعي استمرار الجهود لضمان عدم تجدد الاضطرابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب اردوغان النزعات الطائفية سوريا تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس