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حماس تدين خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

05:41 م الإثنين 10 مارس 2025

جنود الاحتلال

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وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى عدم التزامه بالجدول الزمني المتفق عليه للانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم، أن الاحتلال لم ينفذ الخفض التدريجي لقواته في المرحلة الأولى، ولم يبدأ بالانسحاب من المحور في اليوم الثاني والأربعين كما نص الاتفاق. وأوضحت أن الموعد النهائي لاكتمال الانسحاب، الذي كان مقرراً في اليوم الخمسين، قد مرّ دون تنفيذ الالتزام، ما يشكل "انتهاكًا صارخًا ومحاولة مكشوفة لإفشال الاتفاق وتفريغه من مضمونه".

وحذرت حماس من أن استمرار هذه الخروقات يعكس نهج الاحتلال في عدم احترام الاتفاقيات والتلاعب بالالتزامات الدولية، مشددة على أن ذلك يضع الوسطاء أمام مسؤولية الضغط على الاحتلال لضمان وفائه بتعهداته وإنهاء وجوده في محور فيلادلفيا فورًا.

وطالبت الحركة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان انسحاب الاحتلال، مؤكدة أن الالتزام بالاتفاق واستكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى. وحذرت من أن أي مماطلة تعني "تلاعبًا بمصير الأسرى ومشاعر عائلاتهم"، مما يستدعي تحركًا جادًا من الأطراف المعنية لفرض تنفيذ الاتفاق دون تأخير.

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حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق
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