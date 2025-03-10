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غانتس: تأجيل المفاوضات يخدم حماس أكثر منا

05:30 م الإثنين 10 مارس 2025

بيني جانتس

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وكالات
قال الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن "إطالة الصفقة وتأجيل المفاوضات يخدم حماس لأنها تحتاج لإعادة تأهيل نفسها".
وأضاف أنه كان ينبغي للمفاوضات بشأن المرحلة التالية أن تبدأ وتنتهي منذ فترة طويلة.
وقال غانتس "معلوم للجميع أن توزيع المدفوعات على فترة زمنية له ثمن هو الفائدة، لذا من مصلحتنا دفع ثمن باهظ مرة واحدة"، وفق تعبيره.
وأضاف "فقدنا أكثر من 30 مختطفا كانوا على قيد الحياة منذ الصفقة السابقة وكل يوم يمر يعرض المختطفين للخطر أكثر".

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بيني جانتس مفاوضات غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي
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