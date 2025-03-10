إصابة 32 شخصًا في حادث تصادم سفينتين في بحر الشمال قبالة المملكة المتحدة

وكالات

أعلنت سلطات الموانئ البريطانية، إصابة 32 شخصًا جراء تصادم سفينتين في بحر الشمال قبالة سواحل المملكة المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين طاقمي السفينتين، دون الإبلاغ عن حالات وفاة حتى الآن.

وأضافت أن فرق الإنقاذ وخفر السواحل هرعوا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة للمصابين وتقييم الأضرار، فيما لم تصدر تفاصيل رسمية بعد حول أسباب التصادم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينتين.

وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.