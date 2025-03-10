بريطانيا تعرب عن قلقها بسبب قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة

لندن- (د ب أ)

حثت المملكة المتحدة إسرائيل على إعادة إمدادات الكهرباء في غزة، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يعد انتهاكا للقانون الدولي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاثنين.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها قطعت إمدادات الكهرباء عن غزة أمس الأحد، بعد أسبوع من تعليقها لجميع الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة.

وأثار القرار مخاوف بشأن التأثير على مياه الشرب في غزة، حيث تعتمد محطة التحلية الرئيسية الآن على المولدات، لإنتاج كميات أقل بكثير من المياه بالمقارنة مع السابق.

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين، إنه "قلق للغاية" بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن غزة، وحث تل أبيب على التراجع عن قرارها.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأحد، أن إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أنه وقع أمرا بهذا الشأن ونشر صورة له على منصة إكس أثناء التوقيع.

وأكد كوهين أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط على حركة حماس الفلسطينية.