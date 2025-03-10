كيف نفذ قراصنة كوريا الشمالية أكبر عملية سرقة في التاريخ؟ (فيديو)

بي بي سي

يعتقد أن قراصنة يعملون لصالح النظام الكوري الشمالي نجحوا في صرف مئات الملايين من الدولارات في عملية سرقة للعملات المشفرة بلغت 1.5 مليار دولار.

سرق المجرمون، المعروفون بجموعة "لازاروس"، عدداً كبيراً من الرموز الرقمية في عملية اختراق ضخمة لبورصة العملات المشفرة "ByBite" الشهر الماضي.

تُتهم مجموعة "لازاروس" بسلسلة من عمليات الاختراق الضخمة، بزعم جني الأموال لبرنامج الأسلحة في الدولة المنعزلة.

يشرح مراسل بي بي سي وورلد سيرفيس للأمن السيبراني جو تيدي ما حدث.