مبعوث ترامب للشرق الأوسط: استسلام حماس ونزع سلاحها هو البداية في غزة

وكالات

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن هناك حاجة إلى وضع مواعيد نهائية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، مشيرًا إلى أن الطريقة التي يُحتجز بها الأسرى هناك "غير مقبولة".

وأضاف ويتكوف أن "البداية في غزة يجب أن تكون باستسلام حماس ونزع سلاحها ومغادرة القطاع"، معتبرًا أن ذلك يمثل الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق حديثه عن دور الوساطة القطرية، أشاد ويتكوف بالجهود التي تبذلها الدوحة، قائلًا: "القطريون كانوا رائعين في الطريقة التي تعاملوا بها في الوساطة، وأعتقد أنهم كانوا جزءًا مهمًا من عملية السلام".

وعلى صعيد آخر، تطرق ويتكوف إلى التعاون الاقتصادي بين واشنطن وكييف، حيث كشف عن تطلعات لإبرام اتفاق يتعلق بصفقة المعادن مع أوكرانيا خلال هذا الأسبوع، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الصفقة.