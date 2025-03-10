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الكويت.. ضبط امرأة مسحوبة الجنسية بسبب "تشكيكها" في سيادة الدولة

05:04 م الإثنين 10 مارس 2025

شرطة الكويت

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، ضبط امرأة تم سحب جنسيتها الكويتية وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية، وذلك بعد توجيهها انتقادات لقرارات الدولة و"تشكيكها" في سيادة القانون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان الوزارة، جاء ضبط المرأة "بعد متابعة دقيقة من الجهات المختصة، التي رصدت تجاوزاتها على إحدى المنصات الرقمية"، حيث قامت ببث تصريحات وصفتها السلطات بأنها "مسيئة ومشككة" في القرارات السيادية للدولة.

وأوضحت الداخلية الكويتية أنه تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استصدار الإذن من الجهات المعنية، ليتم بعد ذلك إحالة المرأة إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، تمهيدًا لترحيلها إلى موطنها الأصلي.

وأكدت الوزارة أنها "لن تتهاون مع أي شخص تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة أو التطاول على قراراتها وسيادتها تحت أي ذريعة"، مشددة على استمرار ملاحقة من وصفتهم بـ"المحرضين على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أي وسيلة كانت"، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لقوانين الدولة.

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سحب الجنسية سيادة الدولة الكويت
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