قاتل في حرب لبنان.. من هو المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي؟

وكالات

أعلن إيال زمير رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعيين إيفي ديفرين في منصب المتحدث باسم الجيش، خلفًا لدانيال هجاري الذي استقيل.

وأفادت القناة i24 الإسرائيلية، بأن ديفرين، قائد عسكري، شارك في حرب لبنان الثانية عام 2006، كقائد لكتيبة مدرعة، وأُصيب بجروح خطيرة، واستمر في الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقبل تعيينه متحدثًا باسم جيش الاحتلال، كان ديفرين يشغل منصب رئيس شعبة "تافيل" (العلاقات الخارجية). لكن تم تسريحه من الجيش قبل عامين، ويعمل منذ ذلك الحين عمل في شركة للصناعات العسكرية.

النشأة والدراسة

ولد إيفي ديفرين عام 1972، وهو متزوج من ضابطة سابقة برتبة مقدم في سلاح التعليم بالجيش الإسرائيلي، وأب لأربعة أطفال.

والتحق ديفرين بسلاح المدرعات عام 1991، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة بن جوريون، واللقب الثاني في الأمن من الجامعة العبرية، وتخرج من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا.

الرتب العسكرية

التحق إيفي ديفرين بسلاح المدرعات عام 1991، وبدأ جنديًا في "اللواء 7"، وأثناء خدمته العسكرية تولى مناصب مختلفة.

بين عامي 2007-2005، قاد دفرين الكتيبة 9 في اللواء 401، وفيما بعد قاد الكتيبة 532 في اللواء 460، كما كان رئيس أركان الفرقة 162. وقاد لواء المدرعات (27) وعيّن في منصب نائب قائد الفرقة 36.

وفي عام 2017، عمل ديفرين في الملحق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الهند ممثلًا إسرائيل فيها، وقاد التعاون العسكري بينهما.

وفور عودته من الهند عام 2019، ترأس شعبة العلاقات الخارجية "تِبِل" في جيش الاحتلال، وشغل منصب رئيس قسم "تيفيل" في 2019-2024، حتى إنهاء تقاعده في أغسطس 2024، ثم التحق بشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية نائبًا لرئيس التسويق.

وشعبة "تيفيل" هي وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي معنية بالعلاقات الخارجية للجيش مع قوات حفظ السلام والمنظمات الدولية والقوات الأجنبية.

وسيتقاعد المتحدث الحالي باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري من الجيش بعدما أقاله رئيس الأركان إيال زمير، الذي رفض منحه ترقية كانت ستمهد له الطريق لشغل منصب كبير في هيئة الأركان العامة.