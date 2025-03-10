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بعد ضغوط دولية.. هآرتس: إسرائيل تحقق بانتهاكاتها بغزة

04:07 م الإثنين 10 مارس 2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

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وكالات
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في استخدام الجيش مدنيين من غزة دروعا بشرية بعد ضغوط دولية.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن تقريرا للصليب الأحمر خلص إلى أن 9 شهادات على الأقل لسكان غزة بشأن الدروع البشرية كانت ذات مصداقية.
وأشارت إلى أن المدعي العام العسكري بدأ تحقيقا بعد أن سلط تقرير للصليب الأحمر صدر في يناير الماضي الضوء على هذه التجاوزات.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق يتناول حوادث تورط فيها جنود إسرائيليون على طول ممر نتساريم في غزة، كما يشمل 6 حالات أجبر فيها جنود إسرائيليون مدنيين فلسطينيين على العمل كدروع بشرية ما عرضهم للموت.
ولفتت هآرتس إلى أن التحقيق أورد حادثة أصيب فيها مدني برصاصة في ظهره عندما رفض طلب جندي الدخول إلى مجمع يشتبه في أنه مفخخ.

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