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بريطانيا.. اصطدام سفينة شحن مع ناقلة نفط في بحر الشمال

03:45 م الإثنين 10 مارس 2025

بريطانيا

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وكالات

اشتعلت النيران في ناقلة نفط في بحر الشمال في بريطانيا بعد اصطدامها بسفينة شحن قبالة ساحل شرق يوركشاير.

وقالت وكالة الملاحة البحرية وخفر السواحل البريطانية، إن خفر السواحل يستجيب لتقارير عن وقوع تصادم بين ناقلة نفط وسفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا.

وأوضحت الوكالة في بيان، اليوم الإثنين، أنه "تم استدعاء مروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل من هامبرسايد، إلى جانب قوارب النجاة من سكجنيس وبريدلينجتون ومابلثورب وكليثوربس، وطائرة ثابتة الجناح تابعة لخفر السواحل، وسفن قريبة ذات قدرة على مكافحة الحرائق. ولا يزال الحادث مستمرًا".

وتم إطلاق الإنذار بشأن الحادث في الساعة 9.48 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وهرع رجال الإطفاء وقوارب النجاة إلى مكان الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن ناقلة النفط التي تعرضت للتصادم اشتعلت فيها النيران.

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