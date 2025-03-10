في موقف بطولي.. ملاكم سابق ينقذ فتاة من مجرم في مطار بكازاخستان (فيديو)

وكالات

في موقف بطولي، أنقذ ملاكم متقاعد امرأة كانت رهينة لدى مجرم، خلال حادثة خطيرة في مطار ألماتي بكازاخستان.

وأقدم رجل عمره 67 عامًا، على نشر الرعب في المطار، بعدما أمسك بموظفة المطار واحتجزها كرهينة، وهدد بتفجير المطار عن طريق هاتفه.

وتجمع الناس وهم يشاهدون الموظفة التي بدأت بالصراخ في يد المجرم، بينما تدخل الملاكم الكازخستاني السابق موسى عبد الرحيم، والبالغ من العمر 52 عامًا.

وطلب عبد الرحيم من الرجل أن يكون هو الرهينة، على أن يطلق سراح الفتاة، ليخرج المجرم له سكينًا. لكن عبد الرحيم لم يتردد في الهجوم على الرجل بعدما نجحت الفتاة بالهرب، ليبطحه أرضًا، قبل أن يسرع عناصر الشرطة لتقييد المجرم.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي عبد الرحيم إشادة كبيرة، من حول أنحاء العالم، بسبب شجاعته الكبيرة.

بطل الملاكمة السّابق موسى عبد الرحيم استطاع إنقاذ رهينة احتجزها رجل يحمل سكينا في مطار "ألماتي" بكازاخستان.#مطار_ألماتي #كازاخستان #ليبانوس pic.twitter.com/tIMAjUuSde — Lebanos (@lebanosnews) March 10, 2025

وعلق الملاكم السابق على القصة، قائلًا: "جئت المطار لأودع أقاربي المسافرين وفجأة سمعت صوت فتاة تصرخ وفورًا ركضت نحوها. كان يريد طعنها فقلت له خذني مكانها، كنت فعلًا خائفًا عليها. حاولت مبدئيًا التحدث معه بشكل منطقي و أثناء حواري معه مددت يدي بسرعة لأمسك بالسكين. كنت ملاكمًا ومصارعًا ولاعب كيك بوسكينج، لكن كان هذا منذ زمن بعيد".

وقرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت، منح موسى عبد الرحيم وسام شجاعة، فيما يواجه المجرم سجنًا لـ12 عامًا.

وقالت الشرطة في بيان: "اعتقل ضباط في مطار ألماتي رجلًا، بعد أن مر إلى منطقة التفتيش، أمسك بشعر مفتشة وهددها بسكين مطبخ. وقام ضباط الشرطة، بمساعدة أمن المطار ومواطن بطل، بنزع سلاح الجاني واحتجزوه".