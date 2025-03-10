ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 ألفًا و467 شهيدًا

وكالات



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفًا و467 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



ورغم بدء اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر مسيراتها.



ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.