حماس: مستعدون للبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "ملتزمون بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه، ومستعدون للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية".

وأكدت حماس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة وآخر ما يهمه هو الإفراج عن الأسرى ومشاعر عائلاتهم.

وأضافت حماس، "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم ما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه كمسار وحيد لاستعادة الأسرى".

وقالت الحركة، "نرفض محاولات الضغط علينا بينما يترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته"، مشيرة إلى أن الابتزاز والتهديد بالحرب لن يجديا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق وغير ذلك تلاعب بمصير الأسرى.

وذكرت حماس، أن استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاء للتهرب بل سيزيد عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم.