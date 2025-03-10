الكرملين: لن نلتقي الوفد الأمريكي في السعودية هذا الأسبوع

وكالات

أفاد مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأنه لا جلسة مفاوضات متوقعة هذا الأسبوع بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية.

وأضاف، الجميع يود رؤية إشارات الرغبة في السلام من أوكرانيا بمن فيهم الولايات المتحدة،

وأشار الكرملين، إلى أن استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال في مرحلة مبكرة، "وأمامنا طريق طويل وصعب".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات عميقة بشأن فرص التسوية في أوكرانيا، مضيفًا: "لكن ما نسمعه من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشجع".

وأوضح لافروف، أن موسكو وواشنطن لم تباشرا بشكل عام بعد العمل للتغلب على المشاكل المتراكمة في العلاقات بينهما.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، في بيان الجمعة، عن ترحيب بلادها باستضافة اللقاء المقرر بين أمريكا وأوكرانيا الذي سيعقد في جدة، غدًا الثلاثاء، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة "استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية، حيث واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص".

وسيزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السعودية، اليوم الإثنين، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما ستستضيف الرياض المحادثات بين الوفدين الأوكراني والأمريكي بشأن الحرب مع روسيا غدًا الثلاثاء.