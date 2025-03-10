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عطل مفاجئ يضرب منصة "إكس" ويؤثر على آلاف المستخدمين عالميًا

12:50 م الإثنين 10 مارس 2025

منصة إكس

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(وكالات)

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الاثنين، لعطل أثر على آلاف المستخدمين حول العالم، وذلك وفقًا لموقع "Downdetector.com" المتخصص في تتبع الأعطال.

وأفاد العديد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي بتعطل الموقع الإلكتروني والتطبيق على مستوى العالم.

ووفقًا لبيانات موقع "Downdetector"، شهدت البلاغات عن الأعطال ارتفاعًا حادًا، حيث تم تسجيل أكثر من 21 ألف بلاغ عن مشكلات في الخدمة داخل الولايات المتحدة، وأكثر من 10,800 بلاغ في المملكة المتحدة

من جانبها لم تصدر شركة "إكس" أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الخلل حتى الآن.

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منصة إكس عطل منصة إكس موقع Downdetector.com
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