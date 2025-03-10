"مفبركة وخبيثة".. بريطانيا ترد على اتهامات روسيا بشأن موظفيها

وكالات



ردت بريطانيا على الاتهامات التي وجهتها روسيا لها بشأن تقديم شخصين مرتبطين بالسفارة البريطانية معلومات كاذبة.



وقالت الخارجية البريطانية، إن "الاتهامات الروسية المفبركة ضد موظفينا خبيثة ولا أساس لها".



واحتجت الخارجية الروسية لدى بريطانيا، اليوم الإثنين، لتقديم موظفي بعثتها معلومات كاذبة لدى الحصول على تصاريح لدخول البلاد، وفق تعبيرها.



وقالت الخارجية الروسية، إنه "في حالة تصعيد الوضع من جانب بريطانيا فسترد موسكو بالمثل وبشكل حاسم"، مضيفة: "نوصي بشدة مواطني المملكة المتحدة بتقديم معلومات دقيقة عند التقدم للحصول على تأشيرة روسية".



ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي، اليوم الإثنين، أن أوامر صدرت لشخصين مرتبطين بالسفارة البريطانية لدى موسكو بمغادرة البلاد لتورطهما في نشاط استخبارات وتجسس.



وأفادت الوكالة، بأن السلطات الروسية أمهلتهما أسبوعين لمغادرة موسكو.