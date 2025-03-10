إعلام عبري: إسرائيل نقلت رسالة غاضبة لأمريكا بسبب تصريحات بولر عن حماس

وكالات



نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، رفع مستوى توقعات حركة حماس.



وذكر المسؤولون، أن إسرائيل نقلت رسائل غاضبة للأمريكيين وفي أعقابها تراجع بولر عن تصريحاته.



وأضافوا، بولر قدم لحماس وعودًا ترفضها واشنطن وتل أبيب مثل وقف إطلاق النار لفترة طويلة.



وتجري حركة حماس محادثات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، والتي تمت بدون علم إسرائيل.



وكشف بولر، عن عرض حماس صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.



وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، قال بولر، إن حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.



وكان بولر قال في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، بشأن لقائه مسؤولين من حركة حماس، إن "الأشخاص الذين جلست معهم من حماس ليسوا شياطين تخرج قرون من رؤوسهم، إنهم رجال مثلنا، إنهم أشخاص ودودون للغاية".

وأضاف أن أمريكا ليست وكيلًا لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن لديها مصالح محددة على المحك، وقد تواصلت مع حماس لترى ما هو الحل الواقعي للإفراج عن الأسرى الأمريكيين.

وأكد بولر أن الاجتماع مع حماس كان مفيدًا.