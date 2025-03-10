الدفاع السورية: وضعنا خططًا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد

وكالات

قالت وزارة الدفاع السورية، إن الأجهزة الأمنية ستعزز عملها في المرحلة المقبلة لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.

وأضافت، "سنتيح للجنة التحقيق الفرصة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".

وكشفت الدفاع السورية، أنها وضعت خططًا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، مشيرة إلى أن المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها.

وأعلنت الرئاسة السورية، أمس الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأضافت أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص، موضحة أن "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن 973 مدنيًا قُتلوا منذ 6 مارس، إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، إذ اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.

وبدأ التوتر يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد.