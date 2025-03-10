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بدء مناورات بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا

12:17 م الإثنين 10 مارس 2025

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طهران - (د ب أ)

دخلت سفن حربية روسية وصينية، اليوم الاثنين، المياه الإيرانية للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة سنوية، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين الدول الثلاثة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن المناورات التي تعرف باسم " حزام الأمن البحري" سوف تجرى بالقرب من مدينة جابهار الساحلية، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الرئيسية غدا الثلاثاء.

وتشارك طهران في المناورات بـ 10 سفن من البحرية والحرس الثوري، في حين أرسلت روسيا مدمرتين وسفينة إمداد. وأفاد الجيش الإيراني بأن الصين تشارك بمدمرة وسفينة إمداد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مراقبين عسكريين من أذربيجان وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات العربية المتحدة سوف يشهدون المناورات.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات سوف تتضمن تدريبا على مهاجمة أهداف بحرية وعمليات إنقاذ مشتركة. ويقول المسؤولون إن المناورات تهدف لتعزيز الثقة بين القوات المسلحة المشاركة في المناورات.

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