معاريف: نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي في إخفاقات 7 أكتوبر تعرض الخميس

وكالات



أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن نتائج تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إخفاقات 7 أكتوبر ستعرض الخميس على أعضاء كيبوتس نير عوز (مستوطنة جنوب إسرائيل).



وقالت الصحيفة، إن النتائج التي سيكشف عنها تشير إلى وجود فشل منهجي خطير يوم 7 أكتوبر 2023.



وأشارت إلى أن النتائج تظهر عدم تمكن القيادة الجنوبية وفرقة غزة من فهم خطورة الوضع وقت وقوع الهجوم.



وفتح جهاز الشاباك تحقيقًا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وخلص في تحقيقه إلى أن تجنب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان ممكنًا، مضيفًا "سياسة الصمت سمحت لحماس باكتساب قوة هائلة".



وتابع الشاباك، "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم"، مشيرًا إلى أن الانتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.