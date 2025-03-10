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الجيش الروسي يعلن تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية

11:57 ص الإثنين 10 مارس 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات سامارا وفورونيج وأوريول وبيلجورود وكورسك خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من منطقتي بيلجورود وكورسك".

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