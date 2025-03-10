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روسيا تطرد شخصين مرتبطين بالسفارة البريطانية بتهمة التجسس

11:54 ص الإثنين 10 مارس 2025

روسيا

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وكالات


احتجت الخارجية الروسية لدى بريطانيا لتقديم موظفي بعثتها معلومات كاذبة لدى الحصول على تصاريح لدخول البلاد، وفق تعبيرها.


وقالت الخارجية الروسية، إنه "في حالة تصعيد الوضع من جانب بريطانيا فسترد موسكو بالمثل وبشكل حاسم"، مضيفة: "نوصي بشدة مواطني المملكة المتحدة بتقديم معلومات دقيقة عند التقدم للحصول على تأشيرة روسية".


وأشارت إلى أنها لن تتهاون مع أنشطة ضباط استخبارات بريطانيين غير معلن عنهم على الأراضي الروسية.


وفي سياق متصل، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي، اليوم الإثنين، أن أوامر صدرت لشخصين مرتبطين بالسفارة البريطانية لدى موسكو بمغادرة البلاد لتورطهما في نشاط استخبارات وتجسس.


ووفق جهاز الأمن الاتحادي في موسكو، فإن الشخصين تعمدا تقديم معلومات خطأ عن نفسيهما عند دخولهما إلى روسيا. وذكر الجهاز أنه رصد ما سماه "بمؤشرات إلى أنشطة استخبارات وتخريب" منهما من شأنها أن تهدد الأمن القومي الروسي.


وأفادت "تاس"، بأن السلطات أمهلتهما أسبوعين لمغادرة روسيا.


ومن جانبها، لم تصدر بريطانيا تعليقًا على الفور بشأن الاتهامات الروسية.


ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها موسكو تلك الخطوة، ففي 26 نوفمبر 2024، طردت روسيا دبلوماسيًا بريطانيًا متهمًا بالتجسس وبتقديم معلومات شخصية "كاذبة" إلى السلطات لدى وصوله إلى البلاد، في اتهامات قالت لندن إنه "لا أساس لها".

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