بعد وقف تجديد الإعفاء الأمريكي للعراق.. إيران: تصرف غير قانوني

وكالات



نددت إيران بإعلان الولايات المتحدة وقف تجديد الإعفاء الأمريكي الممنوح للعراق من أجل استيراد الكهرباء من طهران، واصفة تلك الخطوة بـ"غير القانونية".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، وبالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، ضد بلادنا غير مبررة ومن دون أي أساس قانوني".



وفي المقابل، أعرب العراق عن قلقه من أن يؤثر هذا القرار على العمليات التشغيلية الكهربائية في البلاد، ويؤدي إلى انقطاع الكهرباء.



وعلق مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء، قائلًا إن "هذا القرار يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة"، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة".



وأشار علاء، إلى أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".



وأمس الأحد، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت إعفاءات كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة "أقصى الضغوط" ضد طهران.



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذا القرار يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من المتنفس الاقتصادي أو المالي، مشيرًا إلى أن حملة ترامب تهدف إلى "إنهاء تهديد طهران النووي وتحجيم برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح إعفاءات لعدة مشترين عراقيين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة عام 2018، مبررًا تلك الخطوة ببرنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخل طهران في الشرق الأوسط.



كما جددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء بغداد مرارًا، مع حثها على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.



ورغم ثروته من النفط والغاز، فيعاني العراق منذ عقود من نقص في الكهرباء بسبب الحروب وسوء الإدارة، وأصبح يعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، إضافة إلى الكهرباء التي يتم استيرادها مباشرة منها، لتلبية احتياجاته من الكهرباء.