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إعلام عبري: المفاوضات بين واشنطن وحماس فاجأت إسرائيل

11:07 ص الإثنين 10 مارس 2025

قطاع غزة

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وكالات

قال موقع "والا" الإسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري، إن وقف المساعدات لقطاع غزة كان نتيجة الجمود في المفاوضات وبديلًا مؤقتًا لاستئناف الحرب.

وذكر المصدر، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة حماس شكلت مفاجأة لإسرائيل لأنها تمنعها من التهديد بالعودة للقتال.

وتجري حركة حماس محادثات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، والتي تمت بدون علم إسرائيل.

وكشف بولر، عن عرض حماس صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.

وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، قال بولر، إن حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

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غزة حماس واشنطن إسرائيل
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