طهران تستدعي السفير السويدي لديها بسبب "سجين مزدوج الجنسية"

(وكالات)

استدعت طهران، اليوم الاثنين، السفير السويدي لديها، ماتياس أوترشتد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"المواقف التدخلية" لبعض المسؤولين في ستوكهولم بشأن قضية سجين يحمل الجنسية المزدوجة.

وعبر رئيس الدائرة الثالثة لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، عن "احتجاج رسمي" للسفير السويدي، منتقدًا تصريحات وزير التعليم السويدي، يوهان بيرسون، التي وصفها بأنها "اتهامات باطلة تتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".

وأكد المسؤول الإيراني أن الحكومة السويدية "ليست مخولة بالتشكيك في قرارات المؤسسات القانونية لدولة أخرى أو الدفاع عن شخص أدانته المحكمة بارتكاب جرائم خطيرة".

يأتي ذلك بعدما استدعت الخارجية السويدية، يوم الجمعة الماضي، سفير إيران في ستوكهولم، حجت‌ الله فغاني، مطالبة بالإفراج الفوري عن الباحث الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وأكدت ستوكهولم أن جلالي يعاني من وضع صحي متدهور ويجب الإفراج عنه "لأسباب إنسانية" حتى يتمكن من الالتحاق بعائلته، مشددةً على ضرورة توفير رعاية طبية عاجلة له، والسماح لمسؤولين سويديين بلقائه في السجن.

ويعود ملف جلالي إلى أبريل 2016، حينما اعتقل أثناء زيارة إلى إيران، قبل أن تصدر بحقه لاحقًا تهمٌ بالتجسس لصالح إسرائيل، والمساعدة في اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين.

وفي فبراير 2018، منحته السويد جنسيتها وطالبت السلطات الإيرانية بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، إلا أن طهران رفضت التدخلات الخارجية في القضية، معتبرةً أن الحكم صدر بعد "إدانة كاملة".