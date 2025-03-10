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الخارجية الإيرانية: الاتهامات الموجهة لطهران بشأن أحداث سوريا "مضحكة وغير مقبولة"

10:45 ص الإثنين 10 مارس 2025

وزارة الخارجية الإيرانية

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وكالات

نفت إيران علاقتها بما يحدث من أعمال عنف وقتل في سوريا.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "الاتهامات الموجهة لإيران أو أصدقائها بشأن أحداث سوريا مضحكة وغير مقبولة".

وأضافت، "الاتهامات الموجهة لإيران محاولة لتبسيط الوضع الراهن في سوريا".

واتهمت وزارة الإعلام السورية، أول أمس السبت، إيران بتحريض فلول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد مقتل المئات خلال اليومين الماضيين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن 973 مدنيًا قُتلوا منذ 6 مارس، إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، إذ اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.

وبدأ التوتر يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد.

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الخارجية الإيرانية طهران أحداث سوريا
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