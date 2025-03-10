الخارجية الإيرانية تعليقًا على أحداث سوريا: كل أشكال القتل واستهداف المدنيين مرفوضة

وكالات

أعربت الخارجية الإيرانية عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في سوريا، قائلة: "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء التقارير عن العنف وانعدام الأمن في مختلف المناطق السورية".

كما أدانت استهداف المدنيين وأي إجراءات عنيفة في سوريا، مشيرة إلى أن "الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا تجرح مشاعر الرأي العام وتعتبر اختبارًا حقيقيًا للحكام الجدد".

وأضافت الخارجية الإيرانية، نأمل أن يتوقف العنف لأنه يزيد من تعقيد الوضع ويخدم مصالح أطراف لا تنوي الخير لسوريا.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن كل أشكال القتل واستهداف المدنيين مرفوضة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، موضحة أن الهجمات التي تعرض لها بعض أبناء الطائفة العلوية في سوريا سببت جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني.

وقالت إن إيران أوصلت مخاوفها مما يحصل في سوريا عبر القنوات المناسبة إلى الدول ذات النفوذ في الساحة السورية.