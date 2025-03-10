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وزير الدفاع الصومالي يحذر من التعامل مع عناصر حركة الشباب

10:28 ص الإثنين 10 مارس 2025

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور

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مقديشو - (د ب أ)

جدد وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد القادر محمد نور، اليوم الاثنين، تحذيره من التعامل مع عناصر "الخوارج"، مشددًا على ضرورة تجنب مناطقهم، وذلك في ظل استمرار بعض الأفراد في خرق هذه التوجيهات في بعض المناطق.

وتستخدم الحكومة الصومالية عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) عن نور قوله إن "السلطات لاحظت استمرار بعض الأشخاص في منطقة عيل بعد بمحافظة شبيلي الوسطى في التعامل مع الخوارج، رغم التحذيرات المتكررة، موجهًا إنذارًا شديد اللهجة إلى كل من يواصل هذه الأنشطة المخالفة".

وأضاف: ":بينما نحرص على عدم تعريض السكان المحليين لأي أذى خلال العمليات العسكرية، نفذنا غارة جوية دقيقة استهدفت زعيم الخوارج في منطقة عيل بعد، ونجدد تحذيرنا للمواطنين من التعامل مع هذه الجماعات، وندعوهم إلى الابتعاد عن مناطق سيطرتها".

ووفق الوكالة ، "تشهد البلاد عمليات عسكرية واسعة ضد الخوارج، أسفرت عن القضاء على عدد من قياداتهم وعناصرهم، كان آخرهم الزعيم يوسف دغناس وأكثر من 20 عنصرًا من ميليشياتهم، ضمن جهود الحكومة للقضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار".

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.

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عبد القادر محمد نور حركة الشباب الصومالي الحكومة الفيدرالية الصومالية مقديشو
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