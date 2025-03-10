الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة

بيروت - (د ب أ)

نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد .

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام، إن ذلك جاء "ردا على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".

وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً ".