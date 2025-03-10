حماس توافق على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وبدء عملها

وكالات

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، "تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".

ولفت القانوع، إلى أن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار.

وأضاف: "الحركة وافقت على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه".

وتابع المتحدث باسم حماس: "التزمنا تمامًا بالمرحلة الأولى من الاتفاق وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار".

وأكد القانوع، أن الاحتلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن الشعب الفلسطيني دفعه للهجرة؛ وهذا أضغاث أحلام.

وقال القانوع، إن حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدًا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض.