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الجيش الروسي يقصف منشأة عسكرية أوكرانية على البحر الأسود

07:58 ص الإثنين 10 مارس 2025

الحرب الروسية الاوكرانية

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وكالات

قال سيرجي ليبيديف منسق المقاومة الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي قصف بواسطة الطائرات الحربية منشأة عسكرية أوكرانية قرب نيكولاييف على البحر الأسود.

وأشار إلى أن القصف الجوي الروسي، أسفر عن مقتل العشرات من المسلحين الأوكرانيين والأجانب المتواجدين في المنطقة.

ووفقا له، استهدفت الغارة منشأة عسكرية في منطقة قرية بالوفنوي بالضاحية الشمالية لمدينة نيكولاييف، وتم خلالها تسجيل إجمالي خمس ضربات جوية، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف ليبيديف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، أسفر القصف عن مقتل أكثر من 30 شخصا من العسكريين، وإصابة 13 آخرين".
وشدد المنسق على أن نصفهم على الأقل من الأجانب، مؤكدا على أن المنشأة، المستهدفة، تقع قرب مطار المدينة حيث يتلقى طيارو القوات المسلحة الأوكرانية تدريباتهم هناك.

وتابع: "من المعروف أيضا أنه في بالوفنويه نفسها وكونستانتينوفكا المجاورة يتم إنتاج الطائرات بدون طيار وتتم صيانة المعدات الجوية".

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