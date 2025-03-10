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ترامب يُهاجم صحفيًا بسبب بوتين: "لا يحترمني؟"

07:22 ص الإثنين 10 مارس 2025

ترامب وبوتين

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وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ادعاءات من صحيفة "واشنطن بوست"، زعمت أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر عدم احترام من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاهه.

وردا على سؤال أحد الصحافيين، قال ترامب: "هل هو بوتين لا يحترمني؟"، ثم سأل في أي مطبوعة يعمل الصحافي الذي طرح السؤال.

وعندما رد المراسل بأنه يمثل صحيفة واشنطن بوست، قال ترامب إن الصحيفة "فقدت الكثير من مصداقيتها".

وقال ترامب في وقت سابق، إنه "يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار موقع "أكسيوس" في أوائل مارس إلى أن ترامب يعامل بوتين كشريك والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كعدو.

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