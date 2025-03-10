وزير خارجية إيران: لن نتفاوض تحت الضغط والترهيب



وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن برنامج بلاده النووي كان وسيظل سلميا بالكامل، مشددا على ضرورة التفاوض على أساس المساواة والاحترام المتبادل وليس "التنمر وإصدار الأوامر"، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس": "كان برنامج الطاقة النووية الإيراني دائما وسيظل سلميا بالكامل، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه "عسكرة محتملة" له على الإطلاق".

وأضاف: "لن نتفاوض تحت الضغط والترهيب. نحن لا نعتبر حتى مثل هذه المفاوضات جديرة بالاهتمام، مهما كان موضوعها. التفاوض يختلف عن التنمر وإصدار الأوامر".

وقال: "نحن نتشاور الآن مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا)- وبشكل منفصل مع روسيا والصين - على قدم المساواة والاحترام المتبادل. الهدف هو استكشاف السبل لبناء المزيد من الثقة والشفافية بشأن برنامج الطاقة النووية الإيراني مقابل رفع العقوبات غير القانونية".

وأشار إلى أنه "في الماضي، كلما تعاملت أمريكا مع إيران باحترام في خطابها، تلقت الاحترام في المقابل، وكلما اتخذت موقفا تهديديا واجهت ردا إيرانيا بالمقابل. لكل فعل رد فعل بالضرورة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأحد أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذر من أن الوقت المتبقي للتفاوض محدود.