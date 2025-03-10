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ترامب: اشنطن أنهت تعليقها لتقديم المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا

03:32 ص الإثنين 10 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تعليق واشنطن لتقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا انتهى "تقريبا".

وعبر الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بشأن المباحثات المتوقعة مع الأوكرانيين في السعودية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يدرس إنهاء القيود على تقديم المعلومات الاستخباراتية: "قمنا بذلك تقريبا".

يأتي ذلك عشية اللقاء المرتقب بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية، حيث من المتوقع أن يبحث الجانبان آفاق تسوية النزاع.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بشأن اللقاء، قائلا: "سنحرز تقدما كبيرا هذا الأسبوع، حسبما أعتقد".

وعبر ترامب كذلك عن قناعته بأن أوكرانيا ستوقع على الاتفاقية حول الاستثمار المشترك للموارد الطبيعية الأوكرانية مع الولايات المتحدة، مشيرا مع ذلك إلى أنه يريد من الجانب الأوكراني "الرغبة في السلام"، معتبرا أنه "لم يبد ذلك بالقدر الضروري".

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