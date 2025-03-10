"الدفاع السورية": تصدينا لهجوم شنته قوات "قسد" وأوقعنا خسائر



وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن الوحدات تصدت لهجوم شنته قوات "قسد" على جبهة الأشرفية بحلب، إذ أوقعت خسائر في المجموعات المهاجمة، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، المقدم ضياء العمر، أكد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام السابق، خلال عملية أمنية محكمة.

وأوضح مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور: "في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، تمكّنا من إلقاء القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد، وذلك خلال عملية أمنية محكمة".

وأضاف: "جاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد تمكنا بفضل الله من إفشال هذه المخططات".

وأكد أن "العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد".