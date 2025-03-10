ترامب: أوكرانيا ستوقّع اتفاقية المعادن وأريد منهم أن يرغبوا في السلام

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا ستوقّع اتفاقية المعادن، لكنه يريد منهم أن يرغبوا في السلام وهم لم يُظهروا ذلك بالقدر الذي ينبغي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوصل في النهاية إلى اتفاق بشأن صفقة المعادن مع الولايات المتحدة، بينما اتهمه باستغلال إدارة سلفه، جو بايدن، للحصول على المساعدات العسكرية بسهولة.

وأضاف ترامب، أن زيلينسكي كان جاحدا في اجتماعهما المثير للجدل بالبيت الأبيض في 28 فبراير الماضي، الذي أدى إلى عرقلة اتفاقية الموارد الطبيعية ودبلوماسية وقف إطلاق النار.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع عودة زيلينسكي للتوقيع على اتفاقية المعادن، قال ترامب: "نعم، أعتقد ذلك، هذا سيحدث".

وتابع: "زيلينسكي أخذ أموالا من هذا البلد في عهد بايدن كما تُؤخذ الحلوى من الأطفال، ولا أعتقد أنه ممتن لذلك".