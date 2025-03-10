القبض على 4 قادة من فلول النظام السابق في دير الزور بسوريا



وكالات

أكد مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، المقدم ضياء العمر، إلقاء القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام السابق، خلال عملية أمنية محكمة.

وأوضح مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور: "في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، تمكّنا من إلقاء القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد، وذلك خلال عملية أمنية محكمة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "جاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد تمكنا بفضل الله من إفشال هذه المخططات".

وأكد أن "العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد".

وأعلن ا‏لرئيس ‏السوري أحمد الشرع، في كلمة مصورة مساء الأحد حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للعدالة.

يأتي ذلك وسط تطورات غير مسبوقة في سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بأن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرت تصفيتهم بدم بارد في مجازر طائفية".