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المرصد السوري: مقتل 973 شخصا منذ السادس من مارس

01:48 ص الإثنين 10 مارس 2025

الساحل السوري

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وكالات

أعلن المرصد السوري، اليوم الاثنين، مقتل 973 شخصا في الساحل السوري وجباله منذ السادس من مارس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية قد أكد، الجمعة، على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام الساقط وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وقال الشرع: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبا لايغتفر وقد جاءكم الرد الذي لاصبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم".

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