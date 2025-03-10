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إعلام عبري: هناك غضب من سلوك واشنطن بالمفاوضات ونتنياهو لن يتمكن من معارضة ترامب

12:34 ص الإثنين 10 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين كبار، إن هناك غضب من سلوك واشنطن في المفاوضات ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المسؤولون، إلى أن "هناك محاولة لإجراء مفاوضات فوق رؤوسنا وليس ثمة مجال كبير للمناورة"، مؤكدين أنه إذا توصل ترامب لاتفاق مع حماس فسيصعب على نتنياهو الرفض والأمريكيون يعرفون ذلك.

ونقلت القناة 13 عن المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، قوله إن المحادثات مع حماس تجري بسبب قلق الإدارة من أن وقف إطلاق النار هش، لافتة إلى أن "اجتماعنا مع حماس لا يعني أننا أصدقاء أو حلفاء بل نناقش تقدم المفاوضات".

وأوضح بولر، أنه "أعمل لصالح الرئيس ترامب وهذا قراره وأنا أنفذ ما يريد"، لافتا إلى أن حماس قالت له إنها تريد إعادة جميع الأسرى واستعادة سجنائها.

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