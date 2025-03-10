مسؤول سوري: ألقينا القبض على 4 من قادة مجموعات الفلول في دير الزور

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مدير إدارة الأمن بمحافظة دير الزور، الأحد، إن السلطات ألقت القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام المخلوع عملوا بالتنسيق مع قيادات الفلول بالساحل السوري.

وأكد المسؤول الأمني، أن السلطات في دير الزور أفشلت مخططات لاستهداف مقرات أمنية وحكومية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن العمليات الأمنية مستمرة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي أعمال تهدد أمن واستقرار البلاد، مشددا على أن السلطات الحكومية لن تتهاون في محاسبته.

في سياق متصل، قال محافظ اللاذقية السورية محمد عثمان، إن السلطات تعمل على تمشيط مناطق عدة وملاحقة فلول النظام البائد والقضاء عليهم، مؤكدا أن هناك تحسن ملحوظ في الوضع الأمني بمدينة اللاذقية والقرى المحيطة بها.

وأشار عثمان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه تم إيقاف عدد من مرتكبي التجاوزات وإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون، موضحا أن السلطات السورية تسعى لتأمين المحافظة وسكانها وإعادة الأمن والاستقرار لمختلف مناطقها.

وأكد عثمان، أنه تم القبض على عدد ممن شاركوا في هجمات على مقار أمنية وحكومية أو في اشتباكات مع الأمن، مضيفا "نحن جاهزون للمساهمة في تحقيق غايات وأهداف اللجان التي أعلن رئيس الجمهورية عن تشكيلها".

وأوضح محافظ اللاذقية، أن "خط الكهرباء الرئيسي بالمحافظة تعرض لتخريب ونعمل على إعادته للخدمة".