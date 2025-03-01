ماكرون: بوتين سيهاجم مولدوفا وربما رومانيا ما لم يتم لجمه

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن ماكرون، قوله إن تراجع الولايات المتحدة المحتمل عن دعم أوكرانيا ليس في مصلحة واشنطن.

وأشار ماكرون، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيهاجم مولدوفا وربما رومانيا ما لم يتم لجمه.

وتأتي تصريحات ماكرون على خلفية اجتماع مخيب للآمال جمع ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، شهد خلافا علنيا بين الرئيسين.