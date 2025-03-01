إعلان

ماكرون: بوتين سيهاجم مولدوفا وربما رومانيا ما لم يتم لجمه

10:26 م السبت 01 مارس 2025

إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن ماكرون، قوله إن تراجع الولايات المتحدة المحتمل عن دعم أوكرانيا ليس في مصلحة واشنطن.

وأشار ماكرون، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيهاجم مولدوفا وربما رومانيا ما لم يتم لجمه.

وتأتي تصريحات ماكرون على خلفية اجتماع مخيب للآمال جمع ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، شهد خلافا علنيا بين الرئيسين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكرون زيلينسكي ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الولايات المتحدة بوتين مشادة ترامب وزيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| 4 علامات تشير إلى إصابتك بمرض السكري والكوليسترول
حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة وتقلبات جوية بنهاية الأسبوع
دراما وتليفزيون| أول منشور من ياسمين عبدالعزيز بعد حديث أحمد العوضي عنها مع رامز جلال
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)