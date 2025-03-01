أوروجواي.. ياماندو أورسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

مونتيفيديو - (د ب أ)

أدى السياسي المنتمي لتيار يسار الوسط في أوروجواي ياماندو أورسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد اليوم السبت، ليتولى المنصب لمدة خمس سنوات.

وجاء تنصيب أورسي في البرلمان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فوزه في انتخابات متقاربة على منافسه المنتمي لتيار يمين الوسط ألفارو ديلجادو.

وحضر مراسم التنصيب عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي جوستافو بيترو والرئيس التشيلي جابرييل بوريك والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وملك إسبانيا فيليبي السادس.

وتُعتبر أوروجواي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون نسمة، نموذجا للديمقراطية في أمريكا اللاتينية، حيث تعاقبت الحكومات اليمينية واليسارية على الحكم منذ عودة الديمقراطية قبل 40 عاما.

ويشهد الاقتصاد استقرارا ملحوظا، مع معدلات بطالة وتضخم منخفضة، وقد تعهد أورسي، الذي كان يعمل مدرسا سابقا، بمكافحة الفقر خلال ولايته الرئاسية.

وإلى جانب البرازيل والأرجنتين وباراجواي، تُشكل أوروجواي جزءا من تحالف ميركوسور الاقتصادي في أمريكا الجنوبية، والذي تفاوض مؤخرا على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.