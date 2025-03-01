"العمل الأهلي" في جرمانا: الإدارة السورية سترد على نتنياهو ولن نسمح باستخدامنا

وكالات

قال ربيع منذر عضو مجموعة العمل الأهلي بمدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، السبت: "نحن عرب سوريون ومتمسكون بأرضنا ولم نطلب حماية من أحد".

وأكد منذر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن الإدارة السورية سترد على رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"لن نسمح باستخدامنا"، مضيفا "نعمل لتسليم المتورطين في حادث إطلاق النار للسلطات".

أكد ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن تل أبيب لن تسمح لما وصفته بـ"النظام الإسلامي المتطرف في سوريا" بالمساس بالدروز.

وأوضح في بيانه، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانا جنوب دمشق، مشددا على أن جيش الاحتلال سيضرب النظام السوري في حال مساسه بالدروز في جرمانا.

وأفادت تقارير إعلامية، بوقوع توتر أمني في مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق سببه انتشار مسلحين في الطرقات وعلى أسطح البنايات.

وقالت "الجزيرة" نقلا عن مصادر، إن التوتر الأمني جاء على خلفية مقتل عنصرين من الأمن الداخلي على يد مسلحين في جرمانا، لافتة إلى أن السلطات الأمنية طالبت وجهاء جرمانا بتسليم من قتل عناصر الأمن فورا.

وأوضحت المصادر، أن السلطات الأمنية السورية تمهل المسلحين في جرمانا 5 أيام لتسليم السلاح ورفع الحواجز، مشيرة إلى أن تعزيزات أمنية وعسكرية تصل إلى جرمانا وتقيم حواجز في محيطها.