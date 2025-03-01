بين "لواء الجبل" والأمن العام.. اشتباكات عنيفة في جرمانا السورية

دمشق - (د ب أ)

تشهد مدينة جرمانا، جنوب العاصمة السورية دمشق، اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن العام التابعة للحكومة السورية ومسلحين من المدينة وسط دعوات للتهدئة.

وقال المحامي طارق أحمد من سكان مدينة جرمانا "إنّ أصوات إطلاق رصاص كثيف واشتباكات عنيفة تجري في الحي الجنوبي الشرقي من مدينة جرمانا لجهة بلدة المليحة".

وأضاف أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "تشهد المدينة حالة من التوتر والخوف لدى الأهالي وسماع أصوات إطلاق رشاشات وأسلحة متوسطة مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة للأمن العام وأخرى تابعة لوزارة الدفاع وسيارة مزودة برشاشات ومضادات أرضية".

من جانبه أكد مدير أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان في بيان عبر صفحات وزارة الداخلية "نواصل جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في المدينة لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، كما نعمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني، ونؤكد أننا لن نسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا، مشكلتنا الوحيدة تقتصر على من ارتكبوا الهجوم والاعتداء، فيما ندعو أصحاب العقول إلى إدراك أن هذا الطريق يهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا".

وتشهد مدينة جرمانا منذ يوم أمس توترا بعد اعتداء عناصر من لواء الجبل الذي يضم عناصر مسلحين من أبناء مدينة جرمانا إضافة إلى عناصر من النظام السابق بحسب أهالي جرمانا وسقط قتيل وجرحى واختطاف عنصر من الأمن العام".

وبدأت قوات الأمن العام بوضع حواجز على مداخل المدينة.