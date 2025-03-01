إعلام عبري: الجيش يستعد لاستئناف القتال بغزة حال فشل المحادثات

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، إن المفاوضات أكدت إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس لكن ذلك يتطلب تدخلا مكثفا من الوسطاء

وأوضحت المصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف القتال في غزة حال فشل المحادثات.

وفي سياق متصل، قالت القناة 13 العبرية، إن إسرائيل قررت عدم تجديد الحرب على غزة خلال الأيام المقبلة وإتاحة المجال للمفاوضات، لافتة إلى أن نتنياهو يجري في هذه الأثناء تقييما أمنيا إضافيا بشأن صفقة التبادل.

في المقابل، أشارت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر أمني، إلى أن لا هدوء في غزة من دون اتفاق فإما إطلاق سراح الأسرى وإما الحرب، مؤكدا أنه إذا تجدد القتال فسيكون فتاكا وسيتم وقف المساعدات وقطع الخدمات.

وذكر مسؤولون للبث العبرية، السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتنع بأنه يمكن العودة للقتال لفترة قصيرة للضغط على حماس.

وأكدت البث العبرية نقلا عن مقربين من نتنياهو، أن رئيس الوزراء ليس معنيا حاليا بالانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرة إلى اعتقادهم أنه من الممكن الضغط على حماس عسكريا لإطلاق سراح الأسرى.

وأوضحت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال في غزة وفق خطط.