نتنياهو: لن نسمح للنظام الإسلامي في سوريا بإيذاء الدروز

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن جرمانا الدرزية بريف دمشق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن بسمح لما أسماه "النظام الإسلامي المتطرف في سوريا" بإيذاء الدروز.

وقبل أيام، طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا بشكل كامل، وفق ما ذكره التلفزيون السوري الرسمي.

وأكد نتنياهو، أن حكومته لن تسمح للجيش السوري أو القوات التابعة لهيئة تحرير الشام بدخول المناطق الواقعة جنوبي العاصمة دمشق.

وجدد نتنياهو، تأكيده على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في الجنوب السوري، مشددا على أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديد يواجهه الدروز.