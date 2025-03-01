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إعلام عبري: إسرائيل قررت عدم تجديد الحرب على غزة وإتاحة المجال للمفاوضات

08:54 م السبت 01 مارس 2025

غزة

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، السبت، إن إسرائيل قررت عدم تجديد الحرب على غزة خلال الأيام المقبلة وإتاحة المجال للمفاوضات، لافتة إلى أن نتنياهو يجري في هذه الأثناء تقييما أمنيا إضافيا بشأن صفقة التبادل.

في المقابل، أشارت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر أمني، إلى أن لا هدوء في غزة من دون اتفاق فإما إطلاق سراح الأسرى وإما الحرب، مؤكدا أنه إذا تجدد القتال فسيكون فتاكا وسيتم وقف المساعدات وقطع الخدمات.

وذكر مسؤولون للبث العبرية، السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتنع بأنه يمكن العودة للقتال لفترة قصيرة للضغط على حماس.

وأكدت البث العبرية نقلا عن مقربين من نتنياهو، أن رئيس الوزراء ليس معنيا حاليا بالانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرة إلى اعتقادهم أنه من الممكن الضغط على حماس عسكريا لإطلاق سراح الأسرى.

وأوضحت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال في غزة وفق خطط.

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