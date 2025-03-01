رويترز: ربع الشهداء في غزة كانوا دون سن 12 عامًا

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تحليل لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أن ربع الفلسطينيين الشهداء في القطاع كانوا من الأطفال دون سن 12 عامًا.

وقالت رويترز، بناءً على البيانات، إن 1200 أسرة فلسطينية تم القضاء عليها تمامًا.

وأشارت الوكالة، إلى أن عدد الذكور بين 15 و65 عامًا يعادل تقدير إسرائيل لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين قضت عليهم.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي شنتها في أكتوبر 2023، إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني.