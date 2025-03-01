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ملك الأردن يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

08:21 م السبت 01 مارس 2025

الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

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عمان (د ب أ)

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم السبت، أن تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ناقشا خلاله سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وكذلك آليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجدد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.

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إعمار غزة الملك عبدالله عاهل الأردن
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